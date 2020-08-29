Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

yeniakit.com.tr

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Libya'daki gelişmeleri Youtube kanalında ele aldı. Türkiye ile ortak hareket eden Fayiz Serrac'a yönelik bir darbe girişiminin olduğunu ifade eden Sabır Meşhur, görevden el çektirilen Fethi Başağa'nın parmağı olduğunu dile getirdi.

Ayrıca gazeteci Sabır Meşhur, darbeci Hafter'e çalışan işbirlikçi hainlerin ses kaydını da paylaştı.

Türkiye ile ortak hareket eden Serrac'ı devirme planı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Kaddafi ve Hafter taraftarları tarafından gerçekleştirilen gösterilerin Başbakan Fayiz es-Serrac'ı devirme planı olduğunu söyleyen Mısırlı gazeteci Meşhur, Türkiye'nin de hedefte olduğunu ifade etti.

Serrac'ın korumasız bırakılan evine baskın

Gazeteci Meşhur, Libya Başbakanı Serrac'ın evine bir grup isyancı tarafından girilmeye çalışıldığını aktardı. Eve girdiklerinde onu öldürebileceklerini söyleyen Mısırlı gazeteci, 3 darbe girişimi yaşayan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin evine girilmeye çalışıldığını anlattı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Serrac'ın evinin sarıldığına dair haberlerin anında paylaşıldığını belirten Meşhur, bir grup paralı askerin de 'dolar' diyerek slogan attıklarını belirtti.

"Polis ve istihbarat teşkilatındaki hainler kim?"

Evin korumasız bırakıldığını belirten Meşhur, polis ve istihbarat teşkilatındaki hainlerin kimler olduğunu sorguladı. Meşhur, Mısır'da merhum Cumhurbaşkanı Mursi'ye yönelik ikinci darbede bunun uygulandığını ve Mursi'nin suikastten kurtulduğunu aktardı.

Trablus'un vatansever gençleri Serrac'ın evini korudu

Trablus'un vatansever gençlerinin bu skandalın ardından evi koruduğunu kaydeden Gazeteci Meşhur, gençlerin hızlı hareket etmeleriyle Serrac'ın evine girilmesinin önlendiğini ve başıbozuk grubun kovulduğunu dile getirdi.

"Onlar olmasaydı Serrac öldürülmüş olurdu" diyen Meşhur, bu suikastin asıl amacının Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

"Serrac'ın yerine gelecek ikinci adam, Türkiye'yi çıkaracak ülkeyi teslim edecek"

Fayiz Serrac'ın öldürülmesi durumunda yerine vekili Ahmed Maitik'in geleceğini ifade eden Gazeteci Meşhur, bu şahsın ise ajan olduğu öne sürdü.

Maitik'in göreve gelmesiyle Türkiye'nin Libya'yı terk etmesini isteyeceğini belirten Sabır Meşhur, Maitik'in Batı Libya'yı ABD, Fransa ve BAE'ye teslim edeceğini ifade etti.

Tutuklanan isyancılardan ses kaydı ifşa oldu

İsyancıların darbeci Hafter'in hesabına çalıştıklarını ifade eden Meşhur, Serrac'ın evine girmeye çalışanların tutuklandığını ve cep telefonlarından ses kayıtları çıktığını belirtti.

Meşhur'un verdiği bilgiye göre, tutukluların cep telefonlarından çıkan ses kayıtlarında darbeci Hafter ile iletişim kurdukları belirlendi.

Ses kayıtlarında darbeci Hafter ile işbirliği yapan tutukluların Serrac hükümetini devirmek için anlaştıkları öğrenildi.

Serrac'tan kritik toplantı

Fayiz Serrac'ın acil bir toplantı düzenlediğini belirten Meşhur, güvenlik ve istihbarat yetkililerle bir görüşme yaptığını ifade etti.

UMH'nin işi sıkı tuttuğunu söyleyen Meşhur, toplantıda alınan kararla Trablus'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Fethi Başağa neden görevden alındı?

Öte yandan bir önceki paylaştığı videoda Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Serrac'ı devirmek istediğinden bahseden Sabır Meşhur, Başağa'nın polisi göstericilere müdahale etmek yerine geri çektiği ve Serrac'ın evini korumasız bıraktığı gerekçesiyle görevinden alındığını belirtmişti.