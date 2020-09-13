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Dünya Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:25:00 -
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümetin istifa ettiği bildirildi.

İstifa sebebinin ise ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür süren protestolar olduğu belirtildi.

İstifasını sundu

Protestoların ardından darbeciler, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu.

Konseyin internet sitesinde açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, uluslararası toplumun tanımadığı Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'e istifasını sunduğu bildirildi.

Tarih verilmedi

Açıklamada, sözde hükümetin istifasının değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı vurgulandı fakat tarih verilmedi.

Acil toplantı sırasında bildirildi

İstifa kararının, Akile Salih'in, darbeci Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları nedeni ile başlayan protestoların sebeplerini tartışmak için hükümet ile yaptığı acil toplantı esnasında bildirildiği ifade edildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, darbeci Hafter milislerinin Merc'deki göstericilere ateş açması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Merc, Bingazi ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucunda 5 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Darbeci Hafter'den ekonomiye 9,6 milyar dolar zarar

Libya'daki petrol sahalarının yüzde 80'e yakınını kontrol eden darbeci Hafter'in 8 aydır üretimi durdurması sebebiyle Libya'da günlük 20 saate varan elektrik kesintileri yaşandı ve akaryakıt kuyrukları oluştu. Hafter'in Libya ekonomisine verdiği zararın 9,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

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