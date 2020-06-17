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Aktüel

Libya'da değişen dinamikler Washington'da SETA panelinde masaya yatırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:36:44 -
Libya'da değişen dinamikler Washington'da SETA panelinde masaya yatırıldı

WASHINGTON (AA) – SETA Vakfının Washington şubesinin düzenlediği Libya konulu panelde, Libya'de değişen dinamiklerde Türkiye'nin önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Vakfı Dış Politika Programı Koordinatörü Muhittin Ataman, birçok ülkenin Libya’daki meşru hükümete yönelik desteğinin sözde kaldığını ifade ederken, "Libya hükümetini gerçek anlamada sahada destekleyen tek aktör Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ataman, Türkiye’nin Libya ile deniz etki alanlarını birleştirme mutabakatı ve Türk kuvvetlerinin meşru hükümete destek vermek üzere Libya'ya konuşlandırılmasına ilişkin mutabakatın yanı sıra bugünkü üst düzey Türkiye heyetinin Libya ziyaretinin de bu ülkede dengeyi değiştiren üç önemli gelişme olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerine de değinen Ataman, Rusya'nın Akdeniz'de Avrupa ve NATO'ya tehdit teşkil ettiğini dolayısıyla Avrupa ve NATO'nun Libya konusunda Türkiye'nin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

- "Hafter'in bu şekilde yenilmesi beklenmiyordu"

Roma merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün Dış Politika Koordinatörü Silvia Colombo, Libya'da Hafter destekli militanların yenilmesinin ülkedeki dengeleri ciddi bir şekilde değiştirdiğini belirterek "Hafter'in bu şekilde yenilmesi beklenmiyordu." dedi.

Colombo, Libya'nın doğusunda Hafter lehine söz konusu olan ittifakların bozulduğunu, Hafter’in askeri kabiliyetine güvenen kabilelerin bunun hata olduğunu anlayıp artık ondan uzaklaşmaya çalıştığını kaydetti.

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