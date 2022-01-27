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Dünya Libya'da DAEŞ saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Libya'da DAEŞ saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü DAEŞ'in Libya'nın güneybatısında düzenlediği saldırıda güvenlik güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:42:00 -
Libya'da DAEŞ saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü DAEŞ'in Libya'nın güneybatısında düzenlediği saldırıda güvenlik güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, DAEŞ mensupları dün akşam saatlerinde ülkenin güneybatısında yer alan Katrun bölgesinde güvenlik güçlerine saldırdı.

Saldırı sonucu Libya güçlerinden 3 kişi yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmada 4 teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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