Libya'da DAEŞ saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü DAEŞ'in Libya'nın güneybatısında düzenlediği saldırıda güvenlik güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Terör örgütü DAEŞ'in Libya'nın güneybatısında düzenlediği saldırıda güvenlik güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Libya İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, DAEŞ mensupları dün akşam saatlerinde ülkenin güneybatısında yer alan Katrun bölgesinde güvenlik güçlerine saldırdı.
Saldırı sonucu Libya güçlerinden 3 kişi yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmada 4 teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.