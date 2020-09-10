Libya'da ateşkes ihlali sürüyor! Rus füzesini devreye sokacaklar
Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ateşkes ihlalini sürdürmeye devam ediyor. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el- Mismari, Rus R-17 (Scud-B) taktik füzelerini devreye sokacağını duyurdu.
Libya’da darbeci Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el- Mismari, Rus R-17 (Scud-B) taktik füzelerinin bakımını yapıldığını duyurdu.
Füzenin test edildikten sonra tekrar hizmete sokulacağı belirtildi.
Bingazi'de düzenlenen basın toplantısında Mismari, R-17 füzelerinin 300 kilometre menziliyle güçlü ve caydırıcı olduğunu öne sürdü.
R-17 füzelerinin eski Sovyet füzeleri olduğu ve muharebe aracı olduğu söylendi.
Türkiye karşıtı Hafter güçlerinin sözcüsü Mismari, Sirte ve Jufrah bölgelerinin batısındaki operasyonları durdurduğunu açıkladı.
Mismari skandal bir şekilde Türkiye’yi, Suriyeli, Tunuslu ve Afrikalı savaşçıları Sirte'nin batısında bulunan El-Hisha, El-Kadahiye ve Zemzem bölgelerine göndermekle suçladı.