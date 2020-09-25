  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek
Aktüel

Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:00:49 -
Libya, Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarının belirlenmesini görüşecek
TRABLUS (AA) - Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" deniz sınırlarının belirlenmesini müzakere etmek üzere Yunanistan ve Malta ile iletişime geçeceğini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamaya göre, Bakan Siyale, NOC Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştü.

Açıklamada, görüşmenin ana gündem maddesinin Yunanistan ve Malta ile deniz sınırlarını belirleme konusu olduğu ve bu husustaki çekişmenin uluslararası kanunlara göre Libya ve diğer devletlerin çıkarına hizmet edecek dostane bir şekilde çözülmesinin yollarının tartışıldığı belirtildi.

Siyale’nin, Yunanistan ve Malta hükümetleri ile konuyu tartışmak ve "Libya'nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde" nihai bir çözüme ulaşmak maksadıyla iletişime geçeceği kaydedildi.

NOC Başkanı Sanallah da, NOC'un bu bölgelerde çalışan petrol şirketlerinden, çekişmeli kabul edilen yerlerde arama faaliyetlerini askıya almalarını isteyeceğini belirtti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!
Siyaset

İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İmamoğlu, "Sesini yükseltme lü..
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi
Yerel

Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vatandaşlar tarafından l..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı