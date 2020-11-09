Libya ve Suriye’ye gidecek askerlerin harekat bilgilerini paylaşan Karanlık Oda’cı Müyesser Yıldız için hesap günü
Suriye ve Libya’ya gönderilecek askerlerin durumu, isimleri, toplanma bölgeleri, güzergah ve gönderilme tarihleri ile kullanılacak silah ve teçhizata ilişkin gizli kalması gereken bilgileri paylaştıkları için "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan haklarında dava açılan gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel ile astsubay Erdal Baran, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
ODA TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ile Baran 11 Haziran'da tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldız ve Dükel ile bu isimlere ‘bilgi’ veren Baran hakkında, 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.