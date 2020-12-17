Libya UMH'ne destek veren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Hafter ile bir araya geldi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Halife Hafter ile görüşmek üzere Libya'ya gitti.

Bingazi şehrine giden ikilinin Hafter'in yanı sıra, Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi'nin yetkilileri ile de temaslarda bulunması bekleniyor.

Görüşme kapsamında Libya'daki son gelişmelerin ve siyasi sürecin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesinde, Libya'da bir süre önce alıkonulan İtalyan balıkçıların serbest bırakıldığı ifade edildi.

İtalya, Türkiye ile beraber Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Hafter yığınak yapıyor

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yaptığının gözlemlendiğini açıkladı.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir askeri kargo uçağının bu sabah Sirte'deki askeri Gırdabiyye Hava Üssü'ne iniş yaptığını söyledi.

Dırah, orduya bağlı güçlerin ayrıca, 23 silahlı aracın yanı sıra cephane yüklü iki kamyondan oluşan konvoyun Cufra'dan ülkenin güneyine intikal ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Komite oluşturuluyor

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Savunma Bakanı Selahaddin Namroush, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturması kapsamında olanlar da dahil olmak üzere, gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından işlenen savaş suçlarını takip etmek için bir komite oluşturduklarını söyledi.

Namroush, komitenin ilgili uluslararası partilere ve insan hakları kurumlarına Trablus'a saldıran güçlerin işlediği savaş suçları hakkında brifing vererek kurbanların yakınlarının taleplerini destekleyeceğini söyledi.

Namroush, yaptığı açıklamada, “Şiddetten vazgeçmeye ve Trablus'a ve diğer bölgelere yönelik saldırıyı kınamaya, hasarı tazmin etmeye ve failleri sorumlu tutmaya dayanmayan herhangi bir siyasi çözüm, yeni bir şiddet dalgası başlarsa kırılgan kalacak ve yakında çökecek. Halkımızın meşru haklarını yok saymak için herhangi bir yasadışı baskıyı kabul etmeyeceğiz ve suçluları sorumlu tutacağız.

Trablus'un saldırganları ile savunucularının eşit olmasını her zaman reddedeceğiz” dedi.

Fransa-Hafter ilişkisi

Fransa 24 televizyonun İngilizce yayınına röportaj veren Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, "Tavrını değiştirmesini ümit ederiz ancak Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hafter'e Suriye'den yardım

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin merkezi durumundaki Bingazi'ye indiğini duyurdu.