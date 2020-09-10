Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerara Petrol Sahası'na yönelik ihlallerden endişeli

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, silahlı bir grubun, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda güvenliği tehdit eden eylemlerinden endişe duyulduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Akakus şirketi tarafından işletilen petrol sahasına ve çalışanlarına yönelik güvenlik ihlallerine işaret edildi.

Silahlı bir grubun pazar günü petrol sahasına girdiği belirtilen açıklamada, bu gruptan askeri üniforma giyen bazı unsurların, petrol sahasındaki kampa sızıp buranın müdürünü tehdit ettiği, çalışanların kaldıkları yerleri kullandığı ve özel eşyalarına zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili tedbirlere de uymadığı kaydedilen bu grubun, kendilerini tanıtmayı reddettiği, Libya'da anlaşmazlık taraflarının hangisine bağlı olduklarını söylemekten kaçındığı aktarıldı.

Aynı gün petrol sahasında ateş açılması sonucu silahlı unsurlardan birinin öldüğü, bir diğerinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki tüm yetkili tarafların önceliğinin petrol sahalarının güvenliği olması gerektiğine vurgu yapılarak, "Bu ihlaller petrol sahasında çalışanların güvenliğini ve Libya ekonomisinin atan kalbi olan petrol ve gaz alt yapısını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

- Hafter petrol limanları ve tesislerini kapalı tutuyor

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan milis lideri Halife Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, liman ve petrol sahalarının kapalı kalması nedeniyle yaklaşık 7 aylık sürede ülkenin 8 milyar 221 milyon dolar zarara uğradığını bildirmişti.

- Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.