Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Ülkedeki 3 hava üssü yabancı güçlerin işgali altında

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, harita ve görsellerle ülkedeki Vatiyye, Cufra ve El-Hadim hava üsleriyle ilgili bilgi verdi.

Söz konusu üslerin yabancı güçler tarafından ülkedeki sivil hedeflere yönelik düzenlenen ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırılarda hareket noktası olarak kullanıldığını belirten Kununu, işgal altındaki bu üslerin kurtarılmasının UMH güçlerinin öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

"Vatiyye Üssü 'isyancı' güçlerin başkente yönelik saldırılarda kullandığı en tehlikeli üs"

Trablus'un 140 kilometre güneybatısında yer alan Vatiyye Üssü'nün "isyancı" güçlerin başkente yönelik saldırılarda kullandığı en tehlikeli üs olduğuna işaret eden Kununu, Halife Hafter'i destekleyen ülkelerin bu üssün, Hadim'de olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üssü olması için çalıştığını belirtti.

Hafter milislerinin, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının başlarında jetler ile insansız hava araçlarının (İHA) bu üsten kalktığına değinen Kununu, Giryan kentinin kurtarılmasından sonra buranın Hafter'in batıdaki ana operasyon üssü haline geldiğini bildirdi.

"Barış Fırtınası operasyonu ile batı sahilindeki kentler kurtarıldı"

Kununu, Barış Fırtınası operasyonunun ilk aşamasında UMH güçlerinin Vatiyye Üssü'ne girdiğini ve bu sayede batı sahilindeki kentlerin kurtarıldığını kaydetti.

Halihazırda UMH güçlerinin, üssün büyük kısmını kuşatma altına aldığını belirten Kununu, barışçıl yollarla olmazsa güç kullanarak yakında bu üssü kurtaracaklarını ifade etti.

Ülkenin orta kesiminde, kuzey-güney ve doğu-batı hattı arasında merkezi bir noktada yer alan Cufra Hava Üssü'nde Darfurlu silahlı grupların bulunduğunu bildiren Kununu, buradan da BAE jet uçakları ve İHA'larının kalktığını kaydetti.

Geçen yıl bu üssün vurulduğunu ve bazı yabancı askerlerin öldürüldüğünü aktaran Kununu, ülkenin güneyinin diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesine, ilaç ve gıda ikmalinin yapılamamasına neden olan bu üssün kurtarılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Kununu, ülkenin doğusunda El-Merc kentinin güneyinde yer alan El-Hadim Hava Üssü'nün ise 2016'dan bu yana BAE tarafından işgal edildiğini, 4 sene zarfında burada uçak hangarları, pist ve yabancı askerler için konut inşa edildiğini belirtti. Eritre'deki Asab Üssü'nün de aralarında bulunduğu BAE'ye ait üs ve havalimanlarından Hadim'e periyodik olarak kargo seferleri düzenlendiğini vurgulayan Kununu, bu üssün yabancı güçlerin ana operasyon merkezi olduğu bilgisini verdi.