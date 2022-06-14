Libya tezkeresi TBMM’ye sunuldu

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla sunulan tezkerede, Libya’da Şubat 2011’de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı. Tezkerede, BM kolaylaştırıcılığında, tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması’nın, 17 Aralık 2015’te, Fas’ın Suheyrat şehrinde imzalandığı belirtildi. Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni, BM Güvenlik Konseyinin 2015’teki 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum tarafından Libya’yı temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığına işaret edilen tezkerede, şöyle denildi: “Libya’dan Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditler devam ediyor. Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarları olumsuz etkilenecek. BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesi önem taşıyor.”