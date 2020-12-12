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Gündem Libya tezkeresi nedir? Libya tezkeresi uzatıldı mı?
Gündem

Libya tezkeresi nedir? Libya tezkeresi uzatıldı mı?

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım tarihinde ‘Güvenlik ve Askeri İş birliği Mutabakat Muhtırası’ imzalanmasıyla iki ülke arasında güvenlik ve askeri iş birliğini çok yönlü biçimde güçlendi. Ayrıca Türkiye'nin Hafter saldırılarına karşı Libya'nın meşru temsilcisi olan UMH'ye yardım sağlayabilmesi için yasal zemin oluşturdu. Peki, Libya tezkeresi ne demek, Libya tezkeresi uzatıldı mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:12:00 -
Libya tezkeresi nedir? Libya tezkeresi uzatıldı mı?

Libya'ya asker gönderilmesi, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edilmişti. Libya tezkeresi yeniden Meclis’te gündeme gelmişti. Libya tezkeresi ne demek, Libya tezkeresi uzatıldı mı? İşte detaylar…

Libya tezkeresi nedir?

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım tarihinde ‘Güvenlik ve Askeri İş birliği Mutabakat Muhtırası’ imzalanmasıyla iki ülke arasında güvenlik ve askeri iş birliğini çok yönlü biçimde güçlendi.

Türk askeri, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelik saldırıları önleyecek. Libya halkına insani yardım yapacak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği sağlayacak.

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belli olacak.

Libya Tezkeresi uzatıldı mı?

Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 18 aya kadar uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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