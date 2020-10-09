Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını istedi.

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanlığına mesaj gönderdi.

Nemruş, mesajında Hafter milislerinin saldırısına yönelik ikazda bulundu ve Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesini hazırlıklı olmaları hususunda ikaz eden Nemruş, komutanlardan darbeci Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istedi.

Nemruş: Sirte ve Cufra'dan vazgeçmeyeceğiz

Diğer yandan, Bakan Nemruş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ordu güçlerinin, 21 Ağustos tarihinde ilan edilen ve "uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkese bağlı olduğunu, fakat Hafter milislerinin devam eden ihlalleri karşısında da karşılık vermeye hazır olduklarını" vurguladı.

Libyalı bakan, Libya ordusunun, devam eden siyasi süreci ateşkese bağlı kalarak desteklediğini, çünkü sivil, demokratik bir devlet inşasını ve siyasi süreci desteklemeyi arzuladıklarını, Sirte, Cufra ve Libya'nın tek bir karış toprağından da vazgeçmeyeceklerini, şu anda uluslararası toplum tarafından desteklenen bir ateşkesin bulunduğunu, ancak savaş suçlusu Hafter'in bunu defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Nemruş ayrıca, "satırları arasında savaş suçlusu Hafter'e ait izler taşıyan herhangi bir çözüm anlaşmasını reddedeceklerini" ve "Hafter'den ve Libyalıların canına ve malına kasteden herkesten hesap soracaklarını" bildirdi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fakat Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi devam ettirdi.