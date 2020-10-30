Libya Savunma Bakanı'ndan Hafter tepkisi! 'Libya'yı başladığı noktaya geri getirir'

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden kişilerin, diyalog görüşmelerine katılmasını eleştirdi.

Görüşmelere katılacak olan kişileri eleştiren Nemruş, bu kişilerin şahsi menfaat ve mevki peşinde koştuğunu, Libyalılara karşı suç işleyenleri desteklediğini ve Libya krizine hayali çözüm aradığını söyledi.

"Suçluların hesap vermesi temeline dayanmayan çözümlerin sonuç getirmeyeceğini ve Libya'yı başladığı noktaya geri döndüreceğini" açıklayan Nemruş, "Biz, Libya'da daimi barışı hedefleyen diyaloğu destekliyoruz ama Trablus'a saldıranlarla onu müdafaa edenlerin eşit statüye konulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının ardından cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını söylemişti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcüsü Mustafa el-Mecii, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cenevre'de yapılan anlaşmayı eleştirmiş ve bununla Hafter milislerine eşit statü verildiğini açıkladı.