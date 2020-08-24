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Aktüel Libya Petrol Kurumu doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı'na gemi gönderdi
Aktüel

Libya Petrol Kurumu doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı'na gemi gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:17:31 -
Libya Petrol Kurumu doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı'na gemi gönderdi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin uyguladığı blokajı geçici olarak kaldırması üzerine, doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı'na gemi gönderdiğini duyurdu.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gaz üretiminin devam etmesini sağlayacak yeterli depolama kapasitesinin sağlanması için petrol kurumuna ait bir gemi, 30 tonluk doğal gaz kondensatı yüklenmek üzere Briga Limanı'na gönderildi.

Ancak bu adımın petrol kesintisi sorununu tamamen ortadan kaldırmayacağına işaret edilen açıklamada, petrol tesislerinin zorla kapalı tutulması nedeniyle NOC'un, Zuveytina ve Bingazi'nin kuzeyindeki elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayamayacağı vurgulandı.

- Hafter'in petrol tesislerini kapatmasının ülkeye zararı yaklaşık 9 milyar dolar

Ulusal Petrol Kurumunun paylaştığı verilere göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini kapalı tutmasının ülke ekonomisine 218 günlük zararı 8 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aylardır ülke petrolüne uyguladıkları blokajı geçen hafta kaldırma kararı aldığını açıklamış, ancak bu kararın halkın elektrik kesintisi sorununu çözmek için geçici olarak alındığını ve sadece depolarda bekleyen petrol için geçerli olduğunu duyurmuştu.


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