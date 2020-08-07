Libya Petrol Kurumu ABD'nin kararından memnun

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın farklı bölgelerinde petrol kaçakçılığı faaliyetlerinin denetlenmeye devam edeceği ve bunlarla ilgili raporların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yaptırımlar Komitesi'ne sunulacağı ifade edildi.

ABD'nin kararından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, bu yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirenlerin yargılanması için hukuki prosedürün izleneceği kaydedildi.

ABD'nin yaptırım kararıABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, Libya vatandaşı Faysal Vadi'yi, uyuşturucu ve Libya petrolünü Malta'ya kaçırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.Bu kapsamda Faysal Vadi ile bağlantılı Musbah Muhammed Vadi ve Nureddin Milud Musbah'ın yanı sıra Malta merkezli Alwefq Ltd. şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini kaydeden Pompeo, yaptırımlar kapsamında bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağını belirtmişti.