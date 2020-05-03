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Aktüel

Libya Ordusundan Hafter milislerine yönelik hava harekatı

Harekatta, 3 silahlı aracın etkisiz hale getirildiği ve 5 Cancavid milisinin öldürüldüğü açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:34:57 -
Libya Ordusundan Hafter milislerine yönelik hava harekatı

ANKARA (AA) - Libya Ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere başkentin yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Nesme bölgesinde hava harekatı düzenledi.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri, başkentin yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Nesme bölgesinde Hafter milislerini hedef aldı. Saldırı sonucunda milislere ait 3 silahlı aracın etkisiz hale getirildiği ve Hafter saflarında savaşan Sudanlı 5 Cancavid milisinin öldürüldüğü bildirildi.

Hafter saflarında savaşmak için Sudan'dan para karşılığı getirilen Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.


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