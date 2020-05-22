  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler
için kalan
Dünya

Libya ordusundan darbeci Hafter'e ağır darbe

Esabia beldesiyle birlikte son 72 saatte 3 belde kurtaran Libya ordusu, darbeci Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:25:00 -
Libya ordusundan darbeci Hafter'e ağır darbe

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Esabia beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bu beldenin güneyinde, başkente 180 kilometre mesafedeki Mizde'ye doğru devam edeceklerini belirtti.

Ordu birliklerinin Mizde kentine yakın olduğunu ifade eden Mecai, burada kontrolün sağlanması durumunda Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine lojistik hattın kesileceğini vurguladı.

Bugün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizledi.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı çok sayıda askeri başarıya imza atarken, Libya hükümeti de siyasi etki alanını genişletti.

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Dünya

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar
Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

Gündem

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor
BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Dünya

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür
Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Dünya

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!
Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Gündem

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar
Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Dünya

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı
Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Dünya

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz
Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz

Dünya

Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı