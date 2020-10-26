Libya ordusu, Hafter’le ateşkese güvenmiyor

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hafter’le yapılan ateşkese güvenmediklerini belirterek, “Başkente (Trablus) saldırıda bulunanlardan ve savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere onlara bu emri verenlerden hesap sorulmasını garanti etmeyen; cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmiyoruz. Saldırganların, savaş suçlarından işlemedikleri suç kalmadı. Halkın evlerine ve çocuk odalarına mayın döşemeleri, erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle dolu onlarca toplu mezar bunlardan sadece bazıları. Her zaman geri dönerek ihlal ettikleri anlaşmalarına, vaatlerine ve sözlerine güvenmiyoruz” dedi.