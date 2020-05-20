Libya ordusu BAE’nin Hafter’e verdiği Pantsiri vurdu
Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Halife Hafter’e verilen Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.
Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Terhune kentinde Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.
Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.