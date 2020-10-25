Libya Ordu Sözcüsü: Barış sürecine güvenmiyoruz
Libya'daki krize siyasi çözüm bulmak için yürütülen görüşmelere ilişkin, açıklamalarda bulunan Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, "cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmediklerini" söyledi.
Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Twitter hesabından, Libya'nın (devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden) kurtuluşunun 9'uncu yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetleri arasında ateşkes anlaşması imzalandığını söyleyen Kununu, "Trablus'a saldırıda bulunanlardan ve savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere onlara bu emri verenlerden hesap sorulmasını garanti etmeyen; cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmiyoruz." dedi.
Kununu, Hafter milislerinin başkent Trablus'a karşı 14 ay süren saldırılarda işledikleri savaş suçlarına dikkat çekti.
Cenevre'de ilan edilen ateşkes anlaşması
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.