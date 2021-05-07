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Dünya Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi
Dünya

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un Türkiye'ye yönelik açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 13:18:00 -
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi

Libya'da geçtiğimizse Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Batılı güçlerin desteklediği darbeci Hafter güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Libya UMH, Türkiye'nin desteği ile Hafter'e kaybedilen yerlerin bir kısmını geri aldı ve şer odaklarının destekçisine büyük darbe indirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Libya arasında yapılan görüşmeler sırasında, Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un “Yabancı güçler Libya’dan çıkmalı, Türkiye’nin de desteğini bekliyoruz” açıklaması tartışmalara neden oldu.

Söz konusu görüşmenin ardından Hafter'e destek mesajlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Necla Menguş'un görüşmeler sırasında Türkiye'ye de üstü kapalı bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, “Türkiye bizi ayağa kaldırdı. Siyonist projeye hizmet eden aşağılık el-Menkuş gitmeli” dedi.

Sosyal medyada Türkiye'nin ülkede mutlak kalması yönünde çağrılar yapılıyor.

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