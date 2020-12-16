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Ekonomi Libya Merkez Bankası, dolar kurunun 4,48 dinara devalüe edilmesine karar verdi
Ekonomi

Libya Merkez Bankası, dolar kurunun 4,48 dinara devalüe edilmesine karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:05:44 -
Libya Merkez Bankası, dolar kurunun 4,48 dinara devalüe edilmesine karar verdi

TRABLUS (AA) - Libya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, yerel para biriminin ABD doları karşısında 1,34'ten 4,48 dinara devalüe edilmesini kararlaştırdı.

Libya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, yerel para biriminin dolar karşısında 4,48 bandına çekilmesine karar verildiği ifade edildi. Kararın 3 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe gireceği, şu anda yürürlükteki kurun 1,34 dinar olduğu aktarıldı.

Öte yandan, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), kararı olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Dolar kuru, ülkenin doğusu ile batısı arasındaki bölünmüşlük nedeniyle, arz ve talep dengesine göre farklılık gösteriyordu. Trablus'taki Merkez Bankası nezdindeki resmi kurda dolar uzun süredir 1,34 dinardan işlem görürken, karaborsada 5,65 dinar seviyesinde seyrediyordu.

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