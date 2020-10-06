Libya Merkez Bankası Başkanı'ndan "mali çöküş" uyarısı

TRABLUS (AA) - Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, kamu borcundaki önemli artış nedeniyle ülkede mali çöküş yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Kebir, Trablus'ta parlamentoya verdiği brifingde, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 270'ine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını ve bu oranın "sürdürülebilir olmadığını" söyledi.



Merkez Bankası Başkanı, 2012'de 53,2 milyar dolar olan petrol gelirlerinde bu yıl yaşanan rekor düşüşün "2018-2019 ekonomik iyileşme uygulamalarını engellediğini" ifade etti.

Kebir, söz konusu tablonun ülkeyi mali çöküşe götürebileceği uyarısı yaptı.

- Hafter'in petrol blokajının ekonomiye zararı 10 milyar dolar

Öte yandan Libya Merkez Bankası, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin petrol üretimi ve ihracatını durdurmasının ülke ekonomisine zararının son dokuz ayda 10 milyar doları bulduğunu açıkladı.



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu yılbaşından eylül sonuna kadar toplam petrol geliri 2,388 milyar dinar (1,743 milyar dolar) olurken, ülkenin petrol ve cebri gelirlerinin toplamı 3,81 milyar dinar (2,78 milyar dolar) olarak gerçekleşti.



Son dokuz aydaki bütçe harcaması 25,6 milyar dinar (18,68 milyar dolar) olarak kaydedilirken, açığın çoğu Merkez Bankası tarafından sağlanan 14,6 milyar dolarlık kredi ile karşılandı.



Afrika kıtasının en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip üyesi Libya'da, petrol tesislerinin tam kapasite çalıştığı zamanda günlük ortalama 1,3 milyon varil petrol üretimi yapılabilirken, bu yıl günlük ortalama 95 bin varil petrol üretimi gerçekleşti.



Hafter, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapamış, 8 aylık bir sürenin ardından geçen ay blokajı kaldırdığını duyurmuştu.

