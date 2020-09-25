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Aktüel Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:50:59 -
Libya, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 17, Kuveyt'te 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybetti. Katar'da ise vaka sayısı yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 658 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 491'e, vaka sayısının 31 bin 290'a, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 508'e çıktığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin vefat ettiği ve 590 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 595'e, vaka sayısının 102 bin 441'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 93 bin 562 olduğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 1008 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 409'a, vaka sayısı ise 89 bin 540'a çıktı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 78 bin 819 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 225 yeni vakaya rastlandığı, 249 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 124 bin 650'ye, iyileşen hasta sayısının ise 121 bin 512'ye yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 212 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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