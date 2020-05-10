  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya İstihbarat Başkanı Tuhami, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Tuhami için taziye mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:27:02 -
Libya İstihbarat Başkanı Tuhami, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'da İstihbarat Birimi Başkanı Tümgeneral Abdulkadir et-Tuhami geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Libya hükümetine bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tuhami, başkent Trablus'taki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyi de Tuhami için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Tuhami için "ülkenin geçtiği zor zamanlarda sorumluluk üstlenen bir vatan evladıydı." ifadesi kullanıldı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde (1977-2011) Dış Güvenlik Biriminde subay olarak görev yapan Tuhami, devrimden 6 yıl sonra Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine müdür olarak atanmıştı.

Tuhami, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından 25 Nisan 2017'de İstihbarat Birimi Başkanlığına getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı