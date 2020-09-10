Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm dünyaya Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfini duyurdu.

Doğal gaz keşfi sonrası Türkiye Akdeniz’de yeni bir adım atıyor. Libya ile kritik temasta bulunan Türkiye, hem denizde hem de karadaki yerlerde arama faaliyetleri için UMH ile görüşüyor.

Görüşmeler kapsamında boru hatları ele alınırken, elektrik üretimi projeleri de gündeme geldi.

Ayrıca Libya ile petrol ve doğal gaz araştırmaları konusunda da görüşmeler sürüyor.

Bloomberg'e konuşan bir Türk enerji yetkilisi, Trablus'ta bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin elektrik üretimi ve boru hattı operasyonları gibi konuları içeren görüşmeler yaptığını aktardı. Önemli görüşmeler sonrası tarihi adım duyuruldu.