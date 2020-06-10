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Dünya

Libya ile ilgili çok kritik açıklama: Bu engellenemezse işler tersine döner

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Libya ile ilgili çok kritik bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:19:00 - 2020-06-10 19:32:41
Libya ile ilgili çok kritik açıklama: Bu engellenemezse işler tersine döner

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hava hakimiyetini kazanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Salih Yılmaz, UHM'nin bir an evvel Hafter'in bölgedeki uçuşlarına önlem alması gerektiğini belirterek, "Libya'da Sirte'ye Hafter güçleri hiçbir zorlanma yaşamadan 3 adet kargo uçağı ile paralı asker ve mühimmat yolladılar. UMH eğer Sirte'de başarılı olamaz da bu uçuşlara çare bulamazsa zafer tersine döner ve UMH'ni desteklediğini duyuran birçok şehir Hafter'e yeniden destek verir" dedi.

"İnen uçaklar engelenemiyorsa...'

Libya Başbakanı Serrac'ın harekete geçmemesi halinde sürecin tersine yaşanabileceğini söyleyen Yılmaz, "Libya'da BM'nin desteklediği resmi hükümet olduğunu beyan eden Sarrac hükümeti eğer kendi ülkesinde inen uçakları engelleyemiyor, savaş uçağı bile uçuramıyorsa bu süreç Hafter lehine yakında geri dönüş sağlar" dedi.

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