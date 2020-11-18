Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan Fransa ziyareti

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, Fransız resmi makamlarının daveti üzerine bir dizi temaslarda bulunmak üzere Paris'i ziyaret ettiği belirtildi.

Başağa'nın Basın Ofisinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı'nın Fransa'da siyasi ve güvenlik alanında yetkililerle bir araya geleceği, güvenlik alanında uzmanlaşmış bir grup şirketle görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Başağa'nın ziyaretinin terör ve organize suçla mücadele ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili uzmanlık eğitimleri başta olmak üzere, Libya ile Fransa arasında güvenlik düzeyinde ortak iş birliği geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Fransa, Başağa'nın İçişleri Bakanı olduğu Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümetine karşı, darbeci general Halife Hafter'e destek veriyor.