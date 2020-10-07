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Dünya Libya için kritik görüşme
Dünya

Libya için kritik görüşme

ABD ile savunma işbirliği yapan Fas ve İtalya arasında bir görüşme gerçekleşti. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Roma'da bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:37:00 -
Libya için kritik görüşme

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio ve Bourita'nın başta Libya'yı ve Fas'ın Bouznika kentinde devam eden Libyalılar arasındaki diyaloğu görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, iki Bakanın ayrıca İtalya-Fas ilişkilerini ekonomik ve ticari boyutuyla ele aldıkları ve uluslararası alanda iş birliklerini değerlendirdikleri kaydedildi.

Fas, ABD ile anlaşma yapmıştı

Geçtiğimiz hafta Fas ve ABD, 2020’den 2030’a kadar uzanan bir yol haritası olarak kabul edilerek on yıllık bir askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın, Libya krizi, Sahel ve Sahra bölgelerini kapsadığı belirtilmişti.

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