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Dünya

Libya Hükümetinden Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyareti sonrası hareket geçti

Libya hükümeti, Mossad ajanı ola Fransız yazar Bernard Levy'nin cumartesi günü Libya’yı yaptığı habersiz ziyaret sonrası soruşturma açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:27:00 -
Libya Hükümetinden Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyareti sonrası hareket geçti

Libya hükümeti, Fransız yazar ve Mossad ajanı Bernard Levy'nin Libya'ya yaptığı habersiz ziyaret sonrası harekete geçerek soruşturma başlattı.

Tüm detaylar incelenecek

Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi, Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Libya'yı ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'ya özel bir jetle gelmesi ve gizemli ziyaretine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Libya hükümeti, ziyarete ilişkin Libyalıların öfkeli olduğunu ve bundan sorumlu kişilerin bulunacağını belirtti.

Fransız yazar Bernard Henri Levy'nin İsrail ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

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