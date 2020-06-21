Libya hükümeti: Bu tehdit bir savaş ilanı

Libya hükümeti, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale tehdidini savaş ilanı olarak gördüğünü bildirdi.

Ne olmuştu?

Darbeci Sisi, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözde 'ulusal güvenliğini korumak' bahanesiyle ülke içinde veya dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olunması emrini verdi.

Sisi, küstah bir açıklamada bulunarak Libya şehirleri Sirte ve Cufra'nın Mısır'ın kırmızı çizgisi olduğunu ileri sürdü ve kimsenin geçmesine izin vermeyeceklerini iddia etti. Ayrıca Sisi, Libya'ya 'binlerce paralı askerin ve aşırılık yanlılarının' geldiğini öne sürerek "Libya'daki son gelişmelerin ülkemiz üzerinde doğrudan etkisi var. Doğrudan bir müdahale artık meşru." iddiasında bulundu.