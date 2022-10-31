Libya, doğal gaz sondaj çalışmaları için İtalyan ve İngiliz şirketleriyle anlaştı!

Bin Kıdara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın (ADIPEC) oturum aralarında Sky News kanalına açıklamalarda bulundu.

İtalyan enerji şirketi ENI’nin Libya'nın batısında doğal gaz sondaj ve üretim çalışmalarını geliştirmek için 8 milyar dolarlık yatırım yapacağını söyleyen Bin Kıdara, "Libya’nın doğal gaz rezervlerinin büyüklüğü üretim başladıktan sonra açıklanacak. Ancak Libya’nın kanıtlanmış doğal gaz rezervi 80 trilyon metreküpü aşıyor." dedi.

Bin Kıdara, bu yılın sonuna kadar petrolden 34 ila 37 milyar dolar gelir beklediklerini ve bu rakamın 2013’ten bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

"Günlük petrol üretiminin 2 milyon varile çıkarılması üzerinde çalışıyoruz. Hem bu miktarı korumak hem de altyapıyı yenileyerek modernize etmek için 4 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunan Bin Kıdara, bu yatırımın bir kısmının doğrudan hükümet ve Merkez Bankası tarafından sağlanacağını, geri kalanının ise yabancı ortaklar aracılığıyla karşılanacağını aktardı.

Libya'nın petrol üretimi yaklaşık günlük 1 milyon 200 bin varil seviyesinde gerçekleşiyor.