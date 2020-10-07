Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı kuvvetlerin lideri Khalifa Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni (TM) temsil eden heyetler, Buznika şehrinde yapılan diyalog toplantısının ikinci turdan sonra üst düzey kurumlara atanma kriterleri üzerinde anlaştılar.

Taslak anlaşma, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı heyeti Fevzi al-Ukab ve TM heyeti başkanı Yusuf el-Akuri tarafından imzalandı.

Taraflar, Libya'da siyasi çözüme ulaşmak ve kurumlar arasındaki çift başlılığı sona erdirmek için Buznika'daki diyalog sürecinin önemini vurguladılar ve Fas yönetimine bu kapsamdaki çabalarından dolayı teşekkür ettiler.

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Burita, diyalog toplantısının ikinci turunun tarafların mutabakatıyla sona erdiğini, şimdi de Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlarının ve TM'nin nihai anlaşmayı imzalamasını beklediklerini söyledi.

Burita, Buznika'daki görüşmelerin Libya partileri arasında dış müdahalesi olmadan gerçekleşmesi sayesinde başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.

Anlaşmanın 2015 yılının Aralık ayında imzalanan Süheyrat Anlaşması'nın 15. maddesinin uygulanmasına ilişkin olduğu belirtiliyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki olan TM heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde Fas Buznika'da görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri konusunda uzlaşı sağlandı ve eylül ayının son haftasında yeniden toplanarak uygulama prosedürlerinin tamamlanması kararı alındı. anlaşma toplantıları Ekim ayına ertelendi.

2015 yılında Fas'ta imzalanan Sohirat Anlaşması'nın 15. maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı, Başkan ve Üyeleri'dir. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay Başkanı ve Başsavcıdan oluşur.

Libya'nın doğusunda ve batısında iki ayrı yönetim olduğu için bu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergilediler.