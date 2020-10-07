  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı
Aktüel

Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:43:44 -
Libya Diyalog Toplantısı'nda üst düzey kurumlara ilişkin anlaşma taslağı imzalandı

RABAT (AA) - Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nda taraflar, ülkedeki üst düzey kurumlara atama kriterlerine ilişkin anlaşma taslağını imzaladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler, Buznika kentinde yürütülen diyalog toplantısının ikinci turunun sona ermesinin ardından üst düzey kurumlara atama kriterleri konusunda ittifak sağladı.

Anlaşma taslağını, Devlet Yüksek Konseyi heyeti Başkanı Fevzi el-Ukab ile TM heyeti Başkanı Yusuf el-Akuri imzaladı.

Siyasi çözüme varmak ve Libya'daki kurumlar arasında yaşanan çift başlılığı sona erdirmek için Buznika'daki diyalog sürecinin önemini vurgulayan taraflar, bu bağlamda çaba sarf eden Fas yönetimine de teşekkür etti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yaptığı açıklamada, diyalog toplantısının ikinci turunun tarafların uzlaşmasıyla sona erdiğini, şimdi ise Libya Devlet Yüksek Konseyi ile TM başkanlarının nihai anlaşmayı imzalamasını beklediklerini kaydetti.

Burita, Buznika'daki görüşmelerin, dış müdahaleler olmadan Libyalı taraflar arasında gerçekleşmesi sayesinde başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.

Yapılan anlaşmanın, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddenin uygulanmasıyla alakalı olduğu belirtiliyor.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay