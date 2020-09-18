Libya BM'den yardım istedi

Libya'daki anayasal süreçle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, anayasa taslağının iki yıldır hazır olmasına rağmen bir türlü referandum yapılamadığını, anayasal sistemin hakim kılınması için BM'den uluslararası demokratik mekanizmalara göre anayasa referandumunun yapılması yönünde yardım istedi.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı için kurulan komisyon Temmuz 2017'de Libya'nın kalıcı anayasası olacak taslak çalışmasını bitirdiğini ilan etmişti.

Uzun süredir bir içsavaş yaşanan Libya'da zor da olsa demokratik bir yönetim var.