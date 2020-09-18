  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya BM'den yardım istedi
Dünya

Libya BM'den yardım istedi

Libya hükümeti ülkede anayasa referandumu yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:34:00 -
Libya BM'den yardım istedi

Libya'daki anayasal süreçle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, anayasa taslağının iki yıldır hazır olmasına rağmen bir türlü referandum yapılamadığını, anayasal sistemin hakim kılınması için BM'den uluslararası demokratik mekanizmalara göre anayasa referandumunun yapılması yönünde yardım istedi.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı için kurulan komisyon Temmuz 2017'de Libya'nın kalıcı anayasası olacak taslak çalışmasını bitirdiğini ilan etmişti.

Uzun süredir bir içsavaş yaşanan Libya'da zor da olsa demokratik bir yönetim var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı