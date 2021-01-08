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Dünya Libya Başbakanı Serrac'tan kritik görüşme!
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'tan kritik görüşme!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile başkent Roma'da görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:13:00 -
Libya Başbakanı Serrac'tan kritik görüşme!

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya'da sahadaki durum ve müzakerelere dair son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada Conte'nin, Libya'da ateşkesin etkin şekilde uygulanmasından başlamak üzere, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaya yönelik tek güvenilir yol olarak belirttiği Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi sürecin, tamamen işlemesini sağlamanın aciliyetine vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, Aralık 2021'deki seçimlere yönelik, düzenli ve başarılı kurumsal geçişi sağlamak için hayati önemdeki Libyalılar arası diyaloğa, İtalya'nın verdiği tam destek yeniden teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

İkilinin görüşmesinde ayrıca ekonomi ve güvenlik alanlarındaki iş birliğine özel önem verilerek ikili ilişkilere de odaklanıldığı belirtildi.

Görüşmenin ardından Conte, Twitter hesabından da "Başbakan Serrac ile yapıcı görüşme. BM himayesindeki siyasi sürecin hızla ilerlemesinin önemi vurgulandı. Libya halkının çıkarı doğrultusunda barışçıl kurumsal geçişe yönelik Libyalılar arasındaki diyaloğa İtalya tam destek veriyor." paylaşımında bulundu.

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