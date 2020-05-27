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Dünya

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:17:00 -
Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.

 

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