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Aktüel Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ve Dışişleri Bakanı Siyala Malta'da
Aktüel

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ve Dışişleri Bakanı Siyala Malta'da

Malta, Libya’da tüm askeri faaliyetlerin bir an önce durması yönündeki çağrıları destekliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:56:28 -
Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik ve Dışişleri Bakanı Siyala Malta'da

ROMA (AA) - Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyala, Malta'da temaslarda bulundu.

Muaytik ve Siyala'dan oluşan Libya heyeti adada ilk olarak Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüşürken, Cumhurbaşkanı George Vella tarafından da kabul edildi.

Malta Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde; Libya'daki son gelişmeler, ülkenin ve Libya halkının ekonomik kalkınması ile sosyal ilerlemesini sağlama ihtiyacı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Bartolo'nun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından ülkede tüm askeri faaliyetlerin bir an önce durması yönündeki bildirilere Malta'nın tam desteğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, her iki tarafın da Libyalılar arasındaki diyaloğun kritik önemi üzerinde durduğu ve bu diyaloğa gençler ve kadınlar dahil olmak üzere tüm aktörlerin dahil edilmesini uzun uzun tartıştığı belirtildi. Ayrıca, Ulusal Petrol Şirketi'nin (NOC) ve Libya Merkez Bankası'nın, Libya halkının ekonomik zorluklarını ve ihtiyaçlarını ele almadaki önemli rolüne de vurgu yapıldı.

Görüşmede Malta tarafının, Libyalıların liderliğinde, Libyalıların kendi sahip olduğu bir siyasi çözüme verdiği desteği ve bu amaca yönelik bir iletişim kanalı olarak hizmet vermeye hazır olduğunu da yinelediği kaydedildi.

Libya'nın birleşmesinin, Libya halkının refahı ve yararı için zorunlu olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler liderliğindeki Berlin Süreci çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması, ileriye giden yol olarak tanımlandı.

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