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Aktüel Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Libya'da 8, BAE'de 3, Umman'da 1 kişi hayatını kaybetti - Katar'da 140 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:01:40 -
Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1393'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 645'e, Umman'da 1491'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 640 kişinin enfekte olduğu, 680 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece vefat sayısının 1393'e, vaka sayısının 96 bin 346'ya, iyileşen hasta sayısının ise 66 bin 756'ya yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1246 kişinin enfekte olduğu, 1533 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 645'e, vaka sayısının 197 bin 124'e, iyileşen hasta sayısının ise 172 bin 984'e çıktığı aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişi vefat etti, 93 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1491'e, vaka sayısı 128 bin 236'ya, iyileşen sayısı ise 120 bin 178'e yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 140 kişinin daha enfekte olduğu, 135 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 243 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 142 bin 448'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 140 bin 264'e ulaştı.

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