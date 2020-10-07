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Aktüel Libya Arap Birliği'nin oturum başkanlığını reddetti
Aktüel

Libya Arap Birliği'nin oturum başkanlığını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:53:34 -
Libya Arap Birliği'nin oturum başkanlığını reddetti

TRABLUS (AA) - Libya, Arap Birliği'nin bu dönemki oturum başkanlığını "daha iyi koşullarda yapılması dileğiyle" reddetti.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya, Arap Birliği'nin bu dönemki oturum başkanlığını yürütemeyecektir. Bunu daha iyi koşullarda yapmayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

"Yürürlükteki iç tüzük ve uygulamalara göre başkanlık hakkını saklı tuttuklarını" kaydeden Kablavi, ülkesinin başkanlığı kabul etmeme nedenine dair ayrıntı paylaşmadı.

- İsrail ile normalleşme anlaşması birlik üyelerinin tepkisini çekti

Arap basınına yansıyan haberlere göre, Libya'nın bu kararı, Filistin'in birliğin oturum başkanlığını reddetmesinin ardından geldi.

Filistin'in 22 Eylül'de bu haktan vazgeçmesinden bir süre sonra Kuveyt ve Katar da oturum başkanlığını kabul etmedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, aldıkları kararı, "birliğin genel sekreterliğinin İsrail ile anlaşma imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i destekleyici bir tutum sergilemesine" bağladı.

Birliğin dışişleri bakanları, 9 Eylül'de, Filistin tarafından sunulan ve BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar tasarısını reddetmişti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

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