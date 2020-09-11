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Gündem Libya açıklarında nefes kesen görüntüler
Gündem

Libya açıklarında nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nun Libya açıklarında yaptığı denizde kurtarma faaliyetinin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:42:00 -

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarındaki faaliyete ilişkin duyuru yaptı.

Türk Deniz Görev Grubu’nun Libya açıklarında yaptığı denizde kurtarma faaliyeti adeta nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı.

Doğu Akdeniz bölgesinde Libya açıklarında gerçekleştirilen eğitime ilişkin ayrıntılar anlatıldı. Açıklamalarda, ‘Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı o anlara kilitlendi.

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