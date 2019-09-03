Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı Libya’nın Sabratha kenti açıklarında 108 yasa dışı göçmen kurtarıldı.

Libya’nın Sabratha kenti açıklarında 108 yasa dışı göçmen kurtarıldı.

Libya Sahil Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Sabratha’nın açıklarında 108 yasa dışı göçmeni taşıyan tekne batmadan göçmenlerle birlikte kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 13’ünün kadın, 7’sinin ise çocuk olduğu, Afrika ve Arap ülkelerinden oldukları belirtildi. Göçmenlerin insani ve tıbbi yardım sağlandıktan sonra Trablus’taki Yasadışı Göçmenlik Hizmet Merkezine teslim edildiği kaydedildi.

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