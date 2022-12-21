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Dünya Libya, ABD'nin Lockerbie Anlaşması'nı yeniden açmayacağından dolayı memnun
Dünya

Libya, ABD'nin Lockerbie Anlaşması'nı yeniden açmayacağından dolayı memnun

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Libya ile 2008'de imzalanan Lockerbie Anlaşması'nın yeniden açılmaması kararını memnuniyetle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 07:22:00 -
Libya, ABD'nin Lockerbie Anlaşması'nı yeniden açmayacağından dolayı memnun

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dibeybe, "ABD'nin tazminatlara ilişkin imzalanan anlaşmayı yeniden açmayacağı ve Interpol'den kırmızı bülten çıkarmayacağını kesinleştirmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, "Büyük bir dezenformasyon kampanyasına maruz kalan Libya halkımıza bunu daha önce de vurgulamıştım." dedi.

Amerika'nın Trablus Büyükelçiliğinin dün gece Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Trablus ile 34 yıl önce Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa yerleştirilen bombanın patlamasıyla ilgili Lockerbie davası olarak bilinen olayın çözümüne yönelik 2008'de imzalanan anlaşma yeniden açılmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, olayla ilgili suçlanan Ebu Agila Mesut'un ABD'ye Libya makamlarının işbirliğiyle götürülmesinin yasal olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu anlaşmanın, ABD'yi ülkedeki mahkemelerde mali tazminat talebinde bulunmayı sonlandırdığı ve gelecekte herhangi bir dava açmaya engel olduğu konusunda bağlayıcı olduğu vurgulandı.

Başbakan Dibeybe, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Libya'nın çıkarları ve istikrarı için bu olayda (ABD ile) işbirliği yapmak ve Libya halkının terör suçlarından aklanması bizim için zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Lockerbie faciası

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirmişti.

Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, yerde bulunanlar ve uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009’da İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve 3 ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012’de hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008’de Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi, saldırı emrini kendisinin vermediğini de savunmuştu.

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