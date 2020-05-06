  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Liberya'da maden ocağında göçük: 45 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:07:42 -
Liberya'da maden ocağında göçük: 45 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Liberya'nın kuzeybatısında altın madenlerinde meydana gelen göçükte 45 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Grand Cape Mount eyaletine bağlı Masaakpaoh, Bangoma ve Tewor bölgelerinde meydana gelen toprak kaymaları altın madenlerinde göçüğe neden oldu.

Masaakpaoh ve Bangoma bölgelerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yetkililer, bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı