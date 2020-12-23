Liberation gazetesi: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığın sembolü haline geldi
Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.
Fransız Liberation gazetesinin haberinde Bayraktar TB2 SİHA'larının güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.
Ankara'nın başarısının anahtarı SİHA'lar olduğuna dikkat çeken haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı belirtildi.
Raporda, Siha lar Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.
Haberde Bayraktar TB2 SİHA'larının 27 saat uçabildiği ve maliyetlerinin ABD SİHA'larından daha düşük olduğu belirtildi.
Siha raporunda, Şubat ayında Suriye'nin kuzeybatısındaki gücünü gösterdiği, Türkiye'nin artan gücünün yükselişini ve bağımsızlık sembolü haline geldiğini vurguladı.