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Ekonomi LHÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

LHÜ öğretim elemanı alacak

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 24 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:21:00 -
LHÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Lokman Hekim Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacak.

Başvuru Süresi : 30 TEMMUZ 2021 - 13 AĞUSTOS 2021.

Son Başvuru Tarihi : 13 AĞUSTOS 2021 Saat:17.00

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17 AĞUSTOS 2021

Giriş Sınavı Tarihi : 19 AĞUSTOS 2021

Son Açıklama Tarihi : 20 AĞUSTOS 2021 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
 

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