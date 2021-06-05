Bir yıllık emeklerinin karşılığını almak isteyen 8.sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum 11.30’a başlayacak. Sınava hazırlanmayan öğrenciler ise LGS’ye girmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. LGS zorunlu mu?

LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'ye girmeyen nasıl liseye yerleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kayıtlarını otomatik olarak yaptı. Sınava hazırlanmayan öğrenciler, katılımın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. LGS’ye katılım zorunlu değildir. Liselere yerleştirilme iki yolla yapılıyor. Biri LGS diğeri ise adrese dayalı sistem. LGS’ye girmeyen ya da LGS’da başarılı olamayanlar okul puanlarıyla adreslerine en yakın okullar arasında tercih yapabiliyorlar. Lise tercihleri e okul üzerinden yapılıyor. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Bu tarihten sonra tercihlerin de başlaması bekleniyor.