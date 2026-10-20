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Gündem Siyonist katillerin korkusu dünyayı sardı! Herzog bayrağını saklayarak kaçıyor!
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Siyonist katillerin korkusu dünyayı sardı! Herzog bayrağını saklayarak kaçıyor!

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Siyonist katillerin korkusu dünyayı sardı! Herzog bayrağını saklayarak kaçıyor!

Gazze'de 3 yıldır çoluk çocuk demeden mazlum Müslümanları katleden katil İsrail rejiminin elebaşı Isaac Herzog, Macaristan ziyaretinde rezil bir duruma düştü. Gazze'deki soykırıma karşı dünyada yükselen lanet seslerinden ve halkın sert tepkisinden korkan Siyonist elebaşının makam konvoyundaki İsrail bayrakları, güvenlik gerekçesiyle araçlardan sökülerek gizlendi.

Macaristan'ı ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konvoyundaki İsrail bayraklarının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı "artan tepkiler nedeniyle" kaldırıldığı görüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 muhabiri Amit Segal, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan makam konvoyu ve ona eşlik eden araçlarda İsrail bayrağının olmadığı dikkati çekti.

Segal olaya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Herzog’un konvoyu Macaristan'da da güvenlik gerekçesiyle İsrail bayrakları asılmaksızın hareket etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Herzog, Macaristan'a düzenlediği bir günlük ziyarette Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ve Başbakan Peter Magyar ile bir araya geldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 3 yıldır sürdürdüğü saldırılar Macaristan'da sık sık protesto ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen yıl nisan ayında Budapeşte'yi ziyareti sırasında da binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı Filistin ile dayanışma yürüyüşleri düzenlenmişti.

 

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