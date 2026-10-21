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Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

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Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Fransa’nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi savaş uçağının düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.40'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

#2
Foto - Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Açıklamada, uçağın, Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'ne konuşlu avcı filosunda yer aldığı ve görev dönüşünde kaza yaptığı kaydedildi.

#3
Foto - Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

#4
Foto - Fransa'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin adli ve güvenlik soruşturması yürütüldüğü ifade edildi.

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